Военные Британии, Румынии и Франции проведут учения в Молдавии

Маневры пройдут с 25 мая по 2 июня

КИШИНЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Военные Великобритании, Румынии и Франции впервые проведут в Молдавии учения "Воздушный бастион - 2023" в мае. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Молдавии в своем Telegram-канале.

"В учениях будет задействована военная техника Национальной армии, а также французской, румынской и британской армий", - говорится в сообщении. Военно-транспортные подразделения будут прибывать в Молдавию в период с 25-27 мая через пункт пропуска Леушены и проследуют через Кишинев на военную базу Бульбоака.

В пресс-службе Минобороны Молдавии уточнили даты проведения учений. "Национальная армия проведет в период с 25 мая по 2 июня текущего года совместные международные учения в области противовоздушной обороны "Воздушный бастион" в целях обеспечения мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее власти Молдавии запретили полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве республики на время проведения саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в винодельческом комплексе "Мими" в Новоаненском районе. Как заявляла президент Молдавии Майя Санду, в саммите ожидается участие около 40 представителей стран ЕС и европейских структур. По ее словам, основные расходы на организацию форума возьмет бюджет Молдавии, только часть затрат покроет Совет ЕС. Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, отметив, что намерены выйти в эти дни на протесты. Заявки подали партия "Шор", Партия социалистов Республики Молдова и другие объединения.

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Украиной и Молдавией. Его первый саммит прошел в октябре 2022 года.