25 мая, 10:11,
обновлено 25 мая, 10:33

Источник: государственный визит президента Алжира в Россию ожидается в середине июня

По данным ТАСС, не исключено участие Абдельмаджида Теббуна в ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может посетить Россию с государственным визитом в середине июня, заявил ТАСС в четверг информированный источник.

"Готовится государственный визит [президента Алжира]. Речь идет о середине июня", - отметил собеседник агентства.

По данным ТАСС, не исключено участие алжирского лидера в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В марте Теббун заявил, что собирается посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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