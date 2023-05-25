Источник: государственный визит президента Алжира в Россию ожидается в середине июня

По данным ТАСС, не исключено участие Абдельмаджида Теббуна в ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может посетить Россию с государственным визитом в середине июня, заявил ТАСС в четверг информированный источник.

"Готовится государственный визит [президента Алжира]. Речь идет о середине июня", - отметил собеседник агентства.

По данным ТАСС, не исключено участие алжирского лидера в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В марте Теббун заявил, что собирается посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.