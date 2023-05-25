Эксперт: в Ереване могут провести референдум, если соглашение с Баку включит демаркацию

Это предполагает необходимость получения решения Конституционного суда, отметил бывший заместитель министра юстиции, управляющий партнер юридической фирмы "Концерн Диалог" Арам Орбелян

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Власти Армении в соответствии с конституцией страны должны будут провести референдум, если подпишут соглашение о мире с Азербайджаном, которое включит вопросы делимитации и демаркации. Об этом в четверг в беседе с корреспонднетом ТАСС отметил бывший заместитель министра юстиции страны, управляющий партнер юридической фирмы "Концерн Диалог" Арам Орбелян.

"В зависимости от содержания соглашения, которое, возможно, подпишут Ереван и Баку, процесс внутригосударственных процедур может быть различным: как минимум речь идет о договоре политического характера, это означает, что данный документ в соответствии с конституцией должен быть ратифицирован в Республике Армения, что предполагает необходимость получения решения Конституционного суда о соответствии договора конституции и дальнейшую ратификацию в парламенте. Если все же данный договор затронет вопросы территорий, в том числе вопросы делимитации и демаркации, то необходимо будет провести референдум, потому что любые территориальные изменения, согласно конституции, могут осуществляться исключительно путем референдума", - отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что готов подписать мирное соглашение и признать территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. В свою очередь глава МИД страны Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван и Баку согласовали две статьи проекта мирного соглашения, а по остальным вопросам есть определенный прогресс.

В четверг в Москве при посредничестве и участии президента России Владимира Путина планируется встреча Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.