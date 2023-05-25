СМИ: член кабмина Узбекистана впервые с 1997 года посетил Израиль

Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев встретился с министром энергетики Израиля Исраэлем Кацем и министром сельского хозяйства Ави Дихтером, отмечает газета Yedioth Ahronoth

ТАСС, 25 мая. Член правительства Узбекистана впервые за 25 лет посетил Израиль с визитом. Об этом в четверг сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев посетил еврейское государство, где встретился с министром энергетики Исраэлем Кацем и министром сельского хозяйства Ави Дихтером. Издание утверждает, что власти Израиля придавали визиту Хамраева большое значение в силу того, что это первый с 1997 года визит члена узбекского кабмина в их страну.

Точная дата визита узбекского министра в Израиль, а также темы переговоров не приводятся.

Дипломатические отношения между Израилем и Узбекистаном были установлены в 1992 году и на протяжении всей своей истории находятся в стабильном состоянии. В апреле 1997 года Израиль посетил с официальным визитом глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. В ходе визита стороны подписали несколько соглашений. В июле 1998 года состоялся визит в Узбекистан делегации деловых кругов Израиля во главе с министром промышленности и торговли Натаном Щаранским. 14-16 сентября того же года состоялся официальный визит в Израиль президента Узбекистана Ислама Каримова. Узбекистан является одной из 10 стран с мусульманским большинством, которые установили дипломатические отношения с Израилем.