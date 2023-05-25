Кипр рассчитывает на большее участие ЕС в решении проблемы разделения острова

Президент Кипра Никос Христодулидис, в частности, выразил надежду на то, что "Германия как активный член ЕС может внести свой вклад в этом направлении"

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр рассчитывает на более прямое участие Европейского союза (ЕС) в поиске решения проблемы разделенного острова. Такое мнение он высказал в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Что касается кипрского вопроса, то я еще раз сказал, что хотел бы ускорить возобновление переговоров для поиска решения и что следует начать с того места, на котором переговоры были приостановлены", - отметил Христодулидис. В нынешней геополитической обстановке, по его словам, "Европейский союз может и должен внести решающий вклад в возобновление переговоров, всегда в рамках Организации Объединенных Наций". Он выразил надежду на то, что "Германия как активный член ЕС может внести свой вклад в этом направлении".

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.