Президент Кипра призвал ЕС поддержать пострадавшие из-за антироссийских санкций сектора

По словам Никоса Христодулидиса, Кипр выполнял все санкции, введенные в связи с нынешними событиями на Украине

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр поддерживает введенные Евросоюзом санкции против России и призвал сообщество поддержать пострадавшие от ограничительных мер сектора экономики, в частности судоходство. Соответствующее заявление он сделал в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

С самого начала, по словам Христодулидиса, "Кипр выполнял все санкции, введенные в связи с нынешними событиями на Украине". "Мы на правильной стороне истории и будем продолжать двигаться в том же направлении", - заверил он. "Там, где для европейских отраслей есть издержки из-за решений, которые мы принимаем, - верных решений, которые мы принимаем, - Европейский союз должен вмешаться, чтобы поддержать эти сектора", - констатировал президент Кипра.

Европейский союз принял 10 пакетов санкций против РФ. В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями 11-го пакета санкций в отношении России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены. Глава МИД Франции Катрин Колонна высказала предположение, что 11-й пакет может быть согласован до следующего заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет в июне. В то же время руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что 11-й пакет санкций вызывает возражения не только у Венгрии, но и у некоторых других стран.