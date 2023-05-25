Мицотакис передал свою резиденцию главе технического правительства Греции

Иоаннис Сармас будет заниматься организацией и проведением новых парламентских выборов 25 июня

АФИНЫ, 25 мая. /ТАСС/. Глава греческой правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис передал в четверг свою резиденцию "Мегаро Максиму" ("Дворец Максима") главе технического правительства Греции Иоаннису Сармасу, который будет заниматься организацией и проведением новых парламентских выборов 25 июня. Трансляцию церемонии передачи резиденции вел греческий телеканал ERT-1.

Глава технического правительства Греции принял в четверг присягу в Президентском дворце. Сармас в ближайшее время одобрит список членов технического кабинета министров, который должен принять присягу в пятницу в Президентском дворце. Как сообщил телеканал ERT-1, в предварительном плане согласовано, что министром внутренних дел будет Каллиопи Спану, которая, в частности, будет заниматься организацией проведения новых парламентских выборов. Она обеспечивала и проведение выборов 21 мая. Министром иностранных дел будет назначен бывший посол Греции в США Василис Каскарелис, который также был первым заместителем постоянного представителя Греции при ООН (1994-2000), постоянным представителем страны при НАТО (2000-2004) и постоянным представителем Греции в Евросоюзе (2004-2009). Министром национальной обороны планируется назначить генерала в отставке Алкивиадиса Стефаниса, который с 2019 по 2021 год занимал пост заместителя главы Минобороны. Министром по делам защиты граждан должен стать отставной генерал, бывший начальник Главного штаба армии Хараламбос Лалусис. Официальным представителем правительства планируется сделать известного телеведущего ЭРТ Илиаса Сиакандариса.