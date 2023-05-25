Советник по нацбезопасности ПНЕ Ливии обсудил с Патрушевым последствия украинского кризиса

Переговоры состоялись на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Советник по национальной безопасности Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Ибрагим Бушнаф обсудил в четверг в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым ситуацию в регионе Ближнего Востока и последствия украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба ливийского чиновника.

"Патрушев принял в своем кабинете Бушнафа и сопровождавшую его делегацию, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, различные вопросы национальной безопасности, вызывающие обеспокоенность обеих стран, текущая ситуация в регионе, особенно в Ливии, а также последствия российско-украинской войны", - приводит новостной портал Al Wasat заявление пресс-службы. По ее данным, переговоры состоялись на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоялась в Подмосковье 23-25 мая. В ней приняли участие 112 делегаций из 101 страны.