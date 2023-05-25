Белоруссия намерена внести в ГА ООН проект резолюции о запрете новых видов ОМУ

Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская "заострила внимание участников заседания на растущей угрозе злонамеренного использования новых достижений в области науки и технологий"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Белоруссия проинформировала участников проходящего в Женеве пленарного заседания Конференции ООН по разоружению о намерении внести в Генассамблею ООН проект резолюции о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба МИД республики.

"Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская проинформировала о намерении Республики Беларусь внести на рассмотрение 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В своем выступлении дипломат также "заострила внимание участников заседания на растущей угрозе злонамеренного использования новых достижений в области науки и технологий". "Было возобновлено предложение Беларуси конференции инициировать подготовку под эгидой генерального секретаря ООН комплексного доклада о современных рисках и вызовах, влияющих на международную безопасность и нераспространение, и мерах по противодействию этой угрозе", - добавили в МИД.

Конференция по разоружению учреждена в 1978 году решением Первой спецсессии ГА ООН по разоружению. Размещена в Женеве. Вторая часть Конференции по разоружению в этом году проходит с 15 мая по 30 июня.