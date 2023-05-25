Парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики

Решение принято из-за критических высказываний Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в адрес властей южноамериканской республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая. /ТАСС/. Конгресс (парламента) Перу в четверг проголосовал за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

"65 голосами за пленум Конгресса принял резолюцию под номером 6513 об объявлении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата ", - говорится на странице законодательного органа в Twitter.

В тексте принятого документа говорится, что перуанские законодатели считают заявления мексиканского лидера "нарушением принципа невмешательства" во внутренние дела другой страны. В феврале этого года Конгресс уже объявил персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро.

Ранее Лопес Обрадор поблагодарил парламент Перу за готовящуюся резолюцию. Он сказал, что ему "было бы стыдно", если бы он заслужил другой оценки от перуанских законодателей. Ранее Лопес Обрадор назвал президента южноамериканской страны Дину Болуарте узурпатором и в очередной раз заявил, что Мехико не будет передавать Лиме председательство в Тихоокеанском альянсе. По мнению мексиканского лидера, глава государства пришла к власти незаконным путем, так как экс-президент Педро Кастильо был отстранен несправедливо.

7 декабря прошлого года Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий, вооруженные силы и полиция высказались в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа.