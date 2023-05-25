Верховный комиссар ООН назвал победой правосудия арест обвиняемого в геноциде руандийца

Международный трибунал по Руанде выдвинул официальное обвинение против мужчины в 2001 году

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк приветствовал арест полицией ЮАР руандийца Фульгенса Кайишемы, который обвинен Международным уголовным трибуналом по Руанде в причастности к геноциду народа тутси в 1994 году. В заявлении, распространенном в четверг в Женеве, Тюрк назвал это победой правосудия.

"Арест Фульгенса Кайишемы - это еще одна победа правосудия, и мы надеемся, что предстоящий суд над ним принесет некоторое утешение тем, кто выжил после его предполагаемых преступлений", - сказал Тюрк. По словам верховного комиссара ООН, этот арест должен дать "четкий сигнал" трем другим разыскиваемым лицам, обвиненным в совершении актов геноцида в Руанде, что правосудие будет неустанно добиваться своей цели, "сколько бы времени это ни заняло".

Бывший полицейский Кайишема подозревается в причастности к гибели в апреле 1994 года 2 тыс. тутси в церкви муниципалитета Кивуму на западе Руанды. Официальное обвинение против него было выдвинуто Международным трибуналом по Руанде в 2001 году. Экс-полицейский бежал из Руанды и скрывался в различных странах Африки.

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоявшего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против представителей хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Ему на смену пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, в компетенцию которого входят и дела, связанные с геноцидом в Руанде.