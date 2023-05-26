Венесуэла поддерживает вступление Африки в Совет Безопасности ООН

Как отметил глава МИД республики Иван Хиль, континент должен стать "одним из основных центров силы"

КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы развивает отношения с африканскими странами и поддерживает вступление Африки в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. "Африка должна стать одним из основных центров силы, поэтому мы говорим в Венесуэле, что поддерживаем вступление Африки в Совет Безопасности ООН", - заявил в четверг министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на церемонии празднования Дня Африки в венесуэльской столице с участием дипломатического корпуса африканских стран. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Министр указал, что правительство Венесуэлы ведет постоянную работу по "развитию сотрудничества в рамках Юг-Юг со странами Матери Африки и расширению венесуэльского присутствия на континенте для формирования и укрепления многоцентричного, многополярного мира". Он напомнил, что Венесуэла поддерживает дипломатические отношения с 55 африканскими государствами. Глава МИД подчеркнул, что Африка и Латинская Америка "завоевали независимость ценой многочисленных жертв" и продолжают отстаивать свое право на самоопределение.

В День Африки и 60-летия создания Организации африканского единства в Национальном центре музыки Каракаса состоялся концерт под лозунгом "Венесуэла поет для Африки". Оркестр под управлением Карлоса Эскалоны исполнил музыкальные произведения с народными афроамериканскими мотивами.