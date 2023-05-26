МиГ-29К успешно отработал посадку в ночное время на авианосец Викрант ВМС Индии

Самолет планируют поставить на вооружение индийской армии к концу 2023 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая. /ТАСС/. Истребитель индийских ВМС российского производства МиГ-29К успешно осуществил первую посадку в ночное время на палубу индийского авианосца Викрант. Об этом в пятницу сообщила газета The Hindustan Times.

Отработка посадки на палубу в ночное время является необходимой частью подготовки авианосца, который был передан ВМС страны в сентябре 2022 года, к старту полноценной боевой службы, что ожидается к концу 2023 года. Испытания прошли в среду в Аравийском море. Помимо МиГ-29К, успешную посадку на палубу осуществил легкий истребитель индийской разработки LCA Tejas.

"Непростые учения по отработке посадки в ночное время демонстрируют решимость, умения и профессионализм экипажа Викранта и пилотов ВМС", - цитирует издание представителя ВМС Вивека Мадхвала.

Отработка посадки истребителей на Викрант в дневное время началась в феврале. Тогда ВМС также использовали и МиГ-29К, и морской вариант истребителя "Теджас". Ожидается, что на палубе авианосца будут нести службу двенадцать МиГ-29К, также дополнительно будут закуплены истребители другого производителя. Индия намерена приобрести 26 истребителей иностранного производства. По данным издания, главным претендентом является морской вариант французского истребителя Rafale. В будущем ВМС Индии рассчитывают разместить на авианосце истребители индийского производства, когда закончатся испытания его прототипа и он будет принят на вооружение. Это может произойти к 2031 году.