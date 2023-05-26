СМИ: ФБР обнародовало данные об угрозе Елизавете II в 1983 году в США

Согласно документам, она исходила от сторонника группировки Ирландская республиканская армия

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) распространило данные о возможной угрозе жизни королеве Елизавете II (1926-2022) в 1983 году во время визита в США. Согласно обнародованным ведомством документам, она исходила от сторонника группировки Ирландская республиканская армия (ИРА), сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Боевик планировал совершить покушение на монарха, "сбросив предмет на проплывавшую под мостом "Золотые ворота" [в Сан-Франциско] королевскую яхту или же [совершить вылазку] во время посещения королевой Йосемитского национального парка". Так он намеревался отомстить за смерть дочери, "убитой в Северной Ирландии резиновой пулей".

В ответ на подобные угрозы американские власти "закрыли пешеходные дорожки на мосту". Меры по обеспечению безопасности королевы при посещении парка не раскрываются. Об арестах во время визита также не сообщается.

Близкий родственник британской королевы и ее мужа герцога Эдинбургского принца Филипа герцог Луис Маунтбеттен был убит в 1979 году террористами из ИРА на яхте у берегов Ирландии.

ИРА была создана в 1919 году как военное крыло католической партии "Шинн фейн", выступавшей за независимость Ирландии. По разным оценкам, в общей сложности жертвами ИРА стали от 1,8 тыс. до 3 тыс. человек.

В 2012 году стало известно, что бывшие члены ИРА образовали организацию "Новая ИРА", боевики которой продолжают осуществлять террористическую деятельность на территории Северной Ирландии.