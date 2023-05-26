Зеленский просит Раду официально выйти из соглашения о Едином экономическом пространстве

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Россия и Белоруссия якобы нарушили соглашение, в том числе в части подтверждения дружественных отношений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП).

"Выйти из соглашения о формировании Единого экономического пространства, заключенного 19 сентября 2003 года в Ялте", - говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что Россия и Белоруссия якобы нарушили соглашение, в том числе в части подтверждения дружественных отношений. Согласно данным на сайте Рады, документ уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

19 сентября 2003 года президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства. 20 апреля 2004 года Верховная рада ратифицировала документ. Однако впоследствии Украина вышла из процесса формирования ЕЭП. Согласно украинскому законодательству, решение о выходе из ратифицированного парламентом соглашения должно приниматься Верховной радой в форме закона.

В течение этих лет Киев не замечал несоблюдение процедуры. Однако с весны прошлого года украинские власти активизировались в процессах выхода из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, и регулярно заявляют о принятии таких решений.