В ЮАР предъявили первое обвинение по делу Кайишемы в связи с геноцидом в Руанде

Руанда добивается сейчас от ЮАР выдачи обвиняемого для последующего суда

ПРЕТОРИЯ, 26 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в участии в геноциде в Руанде народа тутси бывший полицейский Фульгенс Кайишема, находившийся в бегах более 20 лет, предстал в пятницу перед судом южноафриканского города Кейптаун. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.

Кайишеме было предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая участие в геноциде, заговор с целью совершения геноцида, преступления против человечности, мошенничество и обман во время получения права на убежище в ЮАР, отмечает он. Суд не требовал от задержанного признать свою вину, но постановил оставить его в заключении до 2 июня, когда состоятся новые слушания.

Полиция ЮАР задержала бывшего полицейского 62-летнего Фульгенса Кайишему 24 мая на западе страны, где он проживал под вымышленным именем. Арест совершен на основании ордера Международной организации уголовной полиции (Интерпол), выданного по требованию Международного уголовного трибунала по Руанде, обвинившего Кайишему в причастности к гибели в апреле 1994 года 2 тыс. тутси в церкви муниципалитета Кивуму на западе Руанды. Именно он дал приказ об уничтожении собравшихся в храме людей, включая женщин и детей. В результате в Кивуму не осталось ни одного члена общины тутси. Официальное обвинение против Кайишемы было выдвинуто Международным трибуналом по Руанде в 2001 году.

Экс-полицейский бежал из Руанды и скрывался в различных странах Африки. США назначили за его поимку награду в $5 млн. Кайишема в последние годы оставался одним из четырех обвиняемых Международным уголовным трибуналом, которые находились в бегах.

Руанда добивается сейчас от ЮАР выдачи Кайишемы для последующего суда.

Суд по делу о геноциде

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоявшего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против представителей хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Ему на смену пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, в компетенцию которого входят и дела, связанные с геноцидом в Руанде.

В самой Руанде действует закон, согласно которому за отрицание геноцида против тутси грозят длительные тюремные сроки.