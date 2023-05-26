США и Евросоюз обсудят на совете по технологиям санкции против России

При этом, как отметили в Госдепе, "сотрудничество конкретно по технологическим вопросам остается высшим приоритетом" Вашингтона и Брюсселя

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Возможность ужесточения ограничительных мер в отношении России за счет мер экспортного контроля станет одной из тем предстоящего заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС. Об этом сообщила в пятницу старший советник Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепартамента США Рут Берри.

"И на этом заседании Совета по торговле и технологиям мы ожидаем дальнейшего прогресса по нескольким ключевым сферам, в том числе привлечения России к ответственности и поддержки Украины посредством работы над экспортным контролем и борьбы с ненадлежащим использованием технологий <…>", - заявила дипломат, не вдаваясь в подробности.

Она выступила на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию. В рамках этого турне, как ранее объявила пресс-служба Госдепартамента США, Блинкен вместе с американским министром торговли Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай примут участие в четвертой встрече Совета по торговле и технологиям.

Берри добавила, что "сотрудничество конкретно по технологическим вопросам остается высшим приоритетом" США и ЕС.