26 мая, 17:16
Санкции в отношении России

США и Евросоюз обсудят на совете по технологиям санкции против России

При этом, как отметили в Госдепе, "сотрудничество конкретно по технологическим вопросам остается высшим приоритетом" Вашингтона и Брюсселя

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Возможность ужесточения ограничительных мер в отношении России за счет мер экспортного контроля станет одной из тем предстоящего заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС. Об этом сообщила в пятницу старший советник Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепартамента США Рут Берри.

"И на этом заседании Совета по торговле и технологиям мы ожидаем дальнейшего прогресса по нескольким ключевым сферам, в том числе привлечения России к ответственности и поддержки Украины посредством работы над экспортным контролем и борьбы с ненадлежащим использованием технологий <…>", - заявила дипломат, не вдаваясь в подробности.

Она выступила на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию. В рамках этого турне, как ранее объявила пресс-служба Госдепартамента США, Блинкен вместе с американским министром торговли Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай примут участие в четвертой встрече Совета по торговле и технологиям.

Берри добавила, что "сотрудничество конкретно по технологическим вопросам остается высшим приоритетом" США и ЕС. 

Теги:
СШАСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация