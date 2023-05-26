26 мая, 19:52
Столкновения в Судане

Армия Судана заявила о задержании партии оружия, направленного спецназу из-за рубежа

Комментариев сил быстрого реагирования не поступало

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Подразделения суданской армии задержали партию оружия, которое, по утверждению вооруженных сил, была направлена из-за рубежа силам быстрого реагирования (спецназ). Об этом в пятницу сообщил телеканал Asharq.

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По данным представителей армии Судана, "партия оружия и боеприпасов была конфискована в провинции Красное море". Они также отметили, что "контрабандное оружие было доставлено на территорию Судана из иностранного государства морем и предназначалось отрядам спецназа".

Группа контрабандистов, задержанная суданской армией, как заверили в ВС, "сотрудничала с мятежниками [спецназом], снабжая их оружием из-за рубежа".

Комментариев сил быстрого реагирования по этому поводу не поступало. 

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