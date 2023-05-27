Торгпред США сообщила, что участники форума АТЭС не приняли итоговое заявление

По словам, Кэтрин Тай один из пунктов документа не был одобрен представителями России и Китая

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Детройте высказались за создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, но не приняли совместный итоговый документ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, которая была председателем форума.

Как она уточнила, "все министры АТЭС, отвечающие за торговлю, пришли к согласию по пунктам 1-3 и 5-13" итогового документа. В них, в частности, выражается настрой на "создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной, инклюзивной и предсказуемой среды для торговли и инвестиций". Отмечается также поддержка "дальнейшего укрепления основанной на правилах многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация".

По словам Тай, единой позиции достигнуто не было по четвертому пункту заявления. Он почти полностью повторяет один из вопросов декларации, принятой по завершении саммита АТЭС в Таиланде в ноябре 2022 года. В пункте отмечается "негативное влияние на мировую экономику" боевых действий на Украине. В нем также говорится: "Большинство членов [АТЭС] осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций".

В заявлении Тай говорится, что этот пункт не был одобрен представителями России и Китая. В документе не приводится полный список участников форума.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.