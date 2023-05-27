Ливан попросил ООН отложить выплату денежной помощи сирийским беженцам в долларах

В Бейруте заявили, что долларовые платежи перемещенным лицам не будут поощрять их к возвращению на родину

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило в субботу о приостановке выплаты денежной помощи в долларах находящимся в Ливане сирийским семьям. Об этом говорится в заявлении регионального филиала УВКБ, распространенном в Бейруте.

"Такое решение принято по просьбе ливанской стороны после состоявшихся консультаций с премьер-министром Наджибом Микати, - указывается в документе. - ООН, учитывая трудную ситуацию [в стране], пошла навстречу правительству Ливана, выплата денежного пособия в долларах временно отложена до согласования всех технических деталей".

Как заявил, выступая на пресс-конференции, и.о. министра по социальным делам Ливана Гектор Хаджар, долларовые платежи перемещенным лицам не будут поощрять их к возвращению на родину. "Напротив, беженцы будут заинтересованы оставаться на ливанской территории", - сказал Хаджар. При этом он утверждал, что большинство сирийцев находятся в Ливане "по экономическим соображениям, а не из-за политических разногласий с властями в Дамаске".

В свою очередь официальный представитель УВКБ Лиза Абу Халед пояснила, что основной причиной перехода на долларовые платежи стал обвал ливанского фунта, который обесценился с 2019 года на 98%. "Раньше мы делали переводы в местной валюте, но сейчас это невозможно, поскольку мы обрекаем беженцев на голодное существование и не обеспечиваем их элементарных потребностей", - подчеркнула она.

Во вторник УВКБ и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявили об увеличении помощи сирийским семьям с $80 до $125 в месяц и предоставлении возможности беженцам снимать эту сумму в американской валюте или ливанских фунтах. Это решение вызвало протест ливанских профсоюзов, которые обеспокоены растущей конкуренцией со стороны сирийской рабочей силы.

Депортация сирийцев

26 апреля правительство республики запросило у УВКБ точные данные о числе перемещенных лиц. Как заявил и. о. министра по социальным делам Гектор Хаджар, "эти сведения необходимы, чтобы положить конец нелегальному проникновению сирийцев". По его словам, в отношении нарушителей правил проживания будут приняты решительные меры.

По сведениям газеты Asharq al-Awsat, с апреля ливанские власти депортировали не менее 1,2 тыс. граждан Сирии, которые не имели статуса беженцев и пробрались на территорию страны незаконным путем. В ходе рейдов ливанской армии в палаточных лагерях были арестованы 2 тыс. человек.

С 2011 года на территории Ливана укрылось около 2 млн сирийских беженцев. По данным министерства по делам перемещенных лиц, их содержание обошлось казне в $40 млрд.

Выступая 19 мая на саммите Лиги арабских государств в Джидде, премьер-министр Микати заявил, что "Ливан, охваченный экономическим кризисом, больше не в состоянии нести это бремя".