Решение о платном для прессы входе на съезд британских консерваторов вызвало протест СМИ

Региональные, национальные, а также международные средства массовой информации отказываются регистрироваться для освещения предстоящего в октябре съезда из-за новых правил, которые введены партией тори в 2022 году

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. СМИ в Великобритании выражают протест против решения правящей в стране Консервативной партии сделать вход на свой ежегодный съезд платным для представителей прессы. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье действующими в королевстве объединениями сотрудников средств массовой информации, включая Ассоциацию иностранной прессы.

Как сказано в документе, региональные, национальные и международные СМИ выражают глубокое беспокойство и отказываются регистрироваться для освещения предстоящего в октябре съезда из-за новых правил, введенных партией тори в прошлом году. Тогда организаторы съезда консерваторов впервые потребовали, чтобы журналисты, как и другие участники съезда, платили регистрационные взносы. В совместном заявлении это решение было названо "недемократичным и противоречащим интересам общества и самой партии".

"Великобритания всегда претендует на звание главного защитника свободы прессы, но в штаб-квартире Консервативной партии явно не в курсе этого, - рассказала в разговоре с корреспондентом ТАСС директор Ассоциации иностранной прессы в Великобритании Дебора Бонетти. - Я впервые слышу о том, что в демократической стране журналистов заставляют платить просто за то, что они делают свою работу. Если тори не откажутся от этого, они никогда более не смогут говорить всем остальным, как себя вести".

За каждого сотрудника СМИ, работающего на партийной конференции, редакции придется заплатить £137 (свыше 13,4 тыс. рублей). В прошлом году, эта сумма составляла £125 (более 12,2 тыс. рублей), однако до 2022 года журналисты не должны были платить регистрационные взносы.

Свое решение организаторы объяснили необходимостью покрывать дополнительные издержки, возникавшие из-за того, что многие из регистрировавшихся для участия в съезде журналистов в итоге там не появлялись. Попытки отраслевых объединений СМИ достичь договоренности с организаторами и найти другое решение этой проблемы продолжаются больше года, но пока не приносят результата. В Консервативной партии отказываются отменять регистрационные взносы для журналистов. Посещение ежегодных съездов других политических партий Великобритании бесплатно для работников прессы.

"В демократическом обществе все партийные конференции имеют больше политическое и общественное значение, поэтому не должно быть какого-либо финансового барьера для журналистов, которые должны быть глазами и ушами общества, свободно освещая мероприятие", - подчеркивают авторы совместного заявления.