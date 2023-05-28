Бывший глава КФОР не верит в контрнаступление ВСУ и видит угрозу в иррациональности Запада

Фабио Мини считает, что гипотетическая победа, обещанная украинцами, маловероятна

РИМ, 28 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Вера Щербакова/. Предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может быть масштабным из-за нехватки оружия, поставляемого Западом Киеву с задержками. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) Фабио Мини.

"Создается впечатление, что украинцы в тяжелом положении, потому что иначе сложно объяснить всю эту политическую активность [президента Украины Владимира] Зеленского, который везде ездит, это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов", - сказал итальянский генерал в отставке.

По его мнению, гипотетическая победа, обещанная украинцами, маловероятна. "Запад тоже дает много обещаний, но мало подкрепляет их делом, или дает обещания на долгосрочную перспективу. Например, обещание обучить [украинских] летчиков управлению истребителями F-16 или другими самолетами НАТО в США или других странах - это инвестиция в будущее, которая не имеет ничего общего с готовящимся контрнаступлением", - сказал собеседник агентства, добавив, что не усматривает признаков такого контрнаступления. "Киев испытывает сложности с точки зрения человеческих ресурсов, оснащения, а также боится сокращения финансовой поддержки", - продолжил он.

Мини - автор нескольких экспертных книг на военную тематику. Последняя из них "Европа в войне" посвящена конфликту на Украине. По оценке автора, Запад обещал Киеву до $53 млрд, а реально предоставил $8 млрд по состоянию дел на декабрь прошлого года. "При темпе применения боеприпасов и уровне производства, которые может поддерживать РФ еще долго, Украина находится на грани. Поэтому я во всех этих международных встречах Зеленского вижу ясный признак опасения не выстоять", - пояснил Мини.

Идеология и никакой рациональности

"У НАТО видение конфликта исключительно идеологическое, практическая часть, а именно конкретные задачи, не определена до конца. На данный момент ставится задача заставить Россию уйти со всех территорий, на что претендует Украина. Но это невозможно, поскольку Россия никогда не пойдет на это, особенно учитывая то, сколько она вложила в эту операцию с точки зрения человеческих ресурсов и оружия. Американцы и все, кто за ними следуют, ясно заявили, что добиваются ослабления России. Под победой подразумевается, что Россия должна утратить и возможность ядерного сдерживания", - продолжил генерал в отставке.

По его мнению, это недостижимая цель, ставшая "результатом идеологического мышления". "Сейчас никто не мыслит реалистично. Этот конфликт ясно продемонстрировал, что политического реализма больше не существует, он исчез, в прошлом, во времена холодной войны политики уровня [бывшего госсекретаря США Генри] Киссинджера рационально оценивали ситуацию и свои возможности, сейчас превалирует пропаганда", - убежден собеседник агентства.

Он считает, что в этом смысле сейчас ситуация более опасна, чем во времена холодной войны, потому что мир находится в "руках нерациональных людей". "И соответственно они ожидают такого же иррационального ответа России, но мне кажется, что в этой ситуации наибольшую рациональность и сдержанность, очертив границы своей специальной операции, проявило как раз руководство России", - добавил генерал в отставке.

По его мнению, разделение на "агрессора" и "подвергшегося агрессии" - это "чистой воды бездумная пропаганда", которой занимаются западные СМИ.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.