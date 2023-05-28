Алиев заявил, что Баку после достижения мира с Ереваном сможет сотрудничать с ЕАЭС

По словам президента Азербайджана, после официальной части встречи членов Высшего Евразийского экономического совета стороны "обменивались мнениями о перспективах сотрудничества, о сближении"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Азербайджан сможет полноценно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) после подписания мирного соглашения с Арменией. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в воскресенье в Telegram-канале.

"Со странами - членами ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС) у нас отношения имеют долгую историю, за исключением Армении, но надеюсь, что с Арменией нам также удастся выйти на подписание мирного договора. Таким образом, мы будем сотрудничать полноценно с ЕврАзЭС. Для меня здесь все знакомо, потому что с коллегами мы работаем давно и в двухстороннем формате, и многостороннем", - сказал Алиев, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Президент Азербайджана добавил, что после официальной части встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в расширенном заседании которого он принял участие, стороны "обменивались мнениями о перспективах сотрудничества, о сближении". "Конечно, здесь надо посмотреть все плюсы и минусы. Нужно исходить из прагматизма. А мы всегда в своей политике исходим из этого", - подчеркнул Алиев.

Расширенное заседание ВЕЭС состоялось 24 мая в Москве. Азербайджан впервые принял участие в таком мероприятии.