В Сомали объявили об электоральной реформе, которая отменяет пост премьер-министра

Она существенно укрепит президентскую власть в республике, сообщил портал Garowe

ПРЕТОРИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Национальный консультативный совет (НКС) Сомали, объединяющий федеральное и региональное руководство страны, принял решение о проведении кардинальной реформы электоральной системы, которая включает отмену поста премьер-министра республики. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Garowe, отмечая, что предлагаемая реформа существенно укрепит в Сомали президентскую власть.

"Мы призываем общественность поддержать движение к демократизации страны после 33 лет клановой системы управления ", - заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, который принимал участие в работе НКС.

Реформа была поддержана как высшим руководством страны, так и региональными лидерами, за исключением штата Пунтленд. Электоральная реформа, предусматривающая введение принципа "один человек - один голос", будет реализовываться постепенно, сначала она коснется местных выборов 2024 года. Ожидается, что предстоящие в 2026 году президентские выборы пройдут уже на ее основе. Предлагается также ограничить количество действующих в стране партий двумя, которые и будут вести борьбу за представительство в выборных органах власти. Однако требуется еще принять пакет поправок к конституции, чтобы провести эту реформу.

В Сомали сейчас действует особая непрямая и многоступенчатая система выборов, в том числе депутатов федерального парламента. На первом этапе старейшины общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты. В свою очередь региональные парламенты назначают более 50 членов верхней палаты. Парламент избирает президента Сомали. Последний предлагает кандидатуру премьер-министра, которая поступает на утверждение депутатов парламента.

В условиях отсутствия политических партий в Сомали действует система, которая основана на пропорциональном представительстве во власти четырех основных кланов.