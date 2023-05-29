КНДР запустит спутник-разведчик в период с 31 мая по 11 июня

Запуск баллистической ракеты со спутником осуществят в направлении Восточно-Китайского моря и острова Лусон

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Об этом сообщила в понедельник береговая охрана Японии.

Из ее информации следует, что запуск баллистической ракеты со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и острова Лусон. Как отмечает агентство Kyodo, в связи с этим японский премьер-министр Фумио Кисида приказал всем ведомствам сохранять бдительность и обеспечивать безопасность граждан на случай возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, он заявил о намерении продолжать сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом, чтобы призывать Пхеньян к сдержанности.

19 апреля агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, по ее утверждению, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Использование двигателей на твердом топливе, в отличие от жидкостных, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить носители в боеготовном состоянии, что дает возможность применять их для ответного удара на большую дальность. Также твердотопливные двигатели Пхеньян намерен использовать в своей космической программе.

Япония в связи с грядущим запуском северокорейского спутника разместила на своих отдаленных островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко американские комплексы противовоздушной обороны Patriot PAC-3.