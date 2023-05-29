СМИ: в Брюсселе удивились решению о выборах в Испании на фоне председательства в ЕС

Газета La Vanguardia со ссылкой на источники сообщила о "смене приоритетов" Мадрида и переходе председательства в Евросоюзе на второй план

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Брюссель с удивлением встретил решение председателя правительства Испании Педро Санчеса назначить досрочные парламентские выборы на 23 июля на фоне намеченного на вторую половину 2023 года председательства королевства в Совете ЕС. Об этом пишет в понедельник газета La Vanguardia.

Источники изданий говорят о "смене приоритетов" Мадрида и переходе председательства в Евросоюзе на второй план. "Команды будут работать одинаково, но стимул будет другим", - уточнил собеседник газеты. Издание отмечает, что ранее в нескольких странах проходили выборы во время председательства в ЕС, однако единственный раз досрочное голосование проводилось в 1996 году в Италии. Газета заверяет, что некоторые ее источники отреагировали на новость словами "неопределенность", "шок" и "катастрофа" для будущего испанского председательства.

Как пишет издание, на июль у Санчеса запланирована плотная международная повестка, в том числе саммит НАТО в Вильнюсе, а также встреча глав государств и правительств ЕС и Латинской Америки за пять дней до выборов.

Волеизъявление было запланировано в Испании на конец текущего года. Тем не менее в понедельник премьер-министр заявил о решении распустить парламент и назначить на 23 июля досрочные выборы. Санчес пошел на этот шаг из-за результатов проведенных 28 мая региональных и муниципальных выборов. По итогам голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялось волеизъявление, победа досталась консервативной Народной партии - традиционному сопернику Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является Санчес.