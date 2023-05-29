Лула да Силва предложил восстановить Южноамериканский совет по обороне

Президент Бразилии считает, что вооруженные силы южноамериканских государств должны находиться в постоянном взаимодействии и готовиться к тому, чтобы "обеспечивать суверенитет" стран региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил возобновить работу единого совета южноамериканских государств по обороне.

"У нас уже был очень успешный опыт работы Совета Южной Америки по обороне, за создание которого единогласно проголосовали все страны UNASUR. Полагаю, нам следует восстановить его, чтобы бороться с оргпреступностью и [нарко-] трафиком, а также для того, чтобы подготовить нашу оборону на границах", - сказал бразильский лидер в ходе совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

По мнению Лулы да Силвы, вооруженные силы южноамериканских государств должны находиться в постоянном взаимодействии и готовиться к тому, чтобы "обеспечивать суверенитет" стран региона.