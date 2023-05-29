Кулеба сообщил, что восемь стран Африки согласились открыть у себя посольства Украины

Еще два государства завершают все необходимые процедуры

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Восемь африканских стран согласны открыть у себя посольства Украины, еще в двух государствах завершают необходимые процедуры. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Восемь стран [Африки] уже дали официальное согласие на открытие посольств, <...> две завершают соответствующие процессы. По тем странам, где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов, и на четыре или пять стран есть кандидаты. <...> Чтобы открыть все эти посольства, нам еще нужно внести изменения в бюджет министерства иностранных дел, и над этим мы работаем с премьер-министром сейчас, чтобы в конце года выйти на необходимый результат", - сказал министр в эфире телеканала "Рада".

По данным пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, Кулеба совершает турне и посетил Марокко, Мозамбик, Нигерию, Руанду и Эфиопию. По словам министра, Украина ставит перед собой задачу уменьшить влияние России в африканских странах.

Ранее глава МИД заявил, что Киев открыт к диалогу со странами Африки, предлагающими содействие в прекращении боевых действий на Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать замораживание конфликта.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска путей мирного урегулирования конфликта. Он выступал от лица Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас идут консультации о графике поездки. Ожидается, что мирная миссия посетит Москву и Киев еще до начала саммита Россия - Африка, который состоится во второй половине июля в Санкт-Петербурге.