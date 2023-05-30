В Германии заявили, что система ПВО страны будет состоять из Patriot, IRIS-T и Arrow 3

По словам командующего Военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенанта Инго Герхарца, первая система Arrow 3 может быть установлена до конца 2025 года

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны Германии на фоне изменившейся ситуации с безопасностью в будущем будет состоять из трех элементов: системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, IRIS-T и израильской Arrow 3. Об этом заявил инспектор (командующий) Военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц в опубликованном во вторник интервью газете Der Tagesspiegel .

"В перспективе она [ПВО ФРГ] будет состоять из трех куполов - с уже имеющейся ПРО Patriot, самой современной системой IRIS-T-SLM, которую немецкая промышленность впервые поставила в Киев до того, как в следующем году мы получим первую в Бундесвере (Вооруженные силы ФРГ - прим. ТАСС), и Arrow 3 из Израиля", - сказал Герхарц. Цель, по его словам, заключается в том, чтобы получить одобрение Бундестага (парламента ФРГ) до летних каникул. "Первая система Arrow 3 может быть установлена до конца 2025 года", - констатировал инспектор ВВС Германии.

В то же время Герхарц выступил за активизацию "оперативного мышления" и ускоренный ввод в эксплуатацию системы IRIS-T-SLM. "Нам нужно больше оперативного мышления. Хороший пример IRIS-T-SLM: мы обучаем на ней украинцев <...>. Когда мы получим нашу первую IRIS-T-SLM, она должна сначала пройти годичный этап квалификации, прежде чем ее можно будет использовать. Ввиду опыта, который мы уже получаем с ней, это абсурдно. Наши правила больше не актуальны", - резюмировал он.