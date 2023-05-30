В Баку сообщили об обстрелах позиций армии Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе

Минобороны Азербайджана уточнило, что с вечера 29 мая позиции подвергались обстрелу в целом 19 раз

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об обстрелах позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией и в Карабахе.

"С 19:00 (18:00 мск) 29 мая до 03:55 (02:55 мск) 30 мая позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу в целом 19 раз", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, четыре случая зафиксировано на границе с Арменией, где с сопредельной территории обстреляны из стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Азербайджана в Товузском и Кельбаджарском районах.

"Оставшиеся 15 инцидентов связаны с обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, позиций азербайджанской армии в агдамском, шушинском и кельбаджарском направлениях", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, на всех указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии "приняты адекватные ответные меры".