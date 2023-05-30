FT: республиканцы ищут альтернативы кандидатурам Трампа и Десантиса в президенты

Среди таковых называют губернатора штата Виргиния Гленна Янгкина и губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Крупнейшие предприниматели - сторонники Республиканской партии ищут альтернативы кандидатурам бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса на высший государственный пост. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По ее данным, представители американского бизнеса находятся в поисках кандидата, приверженного консервативной политике, "но без рвения к культурным войнам, которое продемонстрировал Десантис, и без театральности и непредсказуемости Трампа".

"Было бы здорово, если бы в гонке участвовал кто-то, кто не пытался бы конкурировать с экономической политикой Трампа, кандидат, похожий на [40-го президента США, республиканца Рональда] Рейгана, который может говорить о политике свободного рынка и уважает, а не демонизирует большой бизнес", - заявил изданию руководитель консервативного фонда Heritage Foundation Брайан Дарлинг. Отмечается, что Десантис, которого рассматривают в качестве основного соперника Трампа, оттолкнул многих доноров повышенным вниманием к социальным проблемам, например, к абортам и обсуждению сексуальной ориентации в школах.

Среди возможных альтернатив называются губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп. Янгкин ранее утверждал, что не намерен баллотироваться в президенты в 2024 году, однако источники утверждают, что доноры призывают его не отказываться окончательно от такой перспективы. Намерения Кемпа относительно президентской гонки не уточняются.

Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая в онлайн-трансляции в Twitter. Трамп заявил об участии в президентской гонке в ноябре 2022 года. Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии поддержали бы кандидатуру Десантиса на праймериз. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.

Действующий президент США Джо Байден 25 апреля заявил, что будет добиваться переизбрания. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в 2024 году.