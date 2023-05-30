В Грузии назвали стремление Украины в НАТО одной из причин конфликта с Россией

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО

ТБИЛИСИ, 30 мая. /ТАСС/. Желание украинского руководства привести страну в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Об этом во вторник в Братиславе на конференции по безопасности Globsec заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я не хочу спекулировать и цитировать заявления российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО, соответственно мы видим последствия", - сказал он.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.