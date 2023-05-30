СБУ заочно обвинила двух российских чиновников "в шпионаже"

По данным ведомства, сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий и заместитель директора правового департамента Минэкономразвития РФ Виталий Техтелев якобы дистанционно завербовали жителя Киева

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение "в шпионаже" двум сотрудникам российских министерств. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале спецслужбы.

СБУ утверждает, что сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий и заместитель директора правового департамента Минэкономразвития РФ Виталий Техтелев якобы дистанционно завербовали жителя Киева, чтобы он устроился в одну из оборонных компаний и собирал разведданные. В феврале этого года СБУ задержала мужчину и предъявила ему обвинение в госизмене.

"Следователи Службы безопасности предъявили обоим россиянам обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж, совершенный по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении СБУ.