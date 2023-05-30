Шольц по телефону заверил Зеленского в дальнейшей поддержке

Темой беседы лидеров стала "политическая, военная и гуманитарная обстановка на Украине", отмечают в Берлине

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел во вторник телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как сообщил кабмин Германии, в числе прочего обсуждалось продолжение помощи со стороны Запада.

Темой стала "политическая, военная и гуманитарная обстановка на Украине", отмечают в Берлине.

Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев "в тесной координации с европейскими и международными партнерами". "Канцлер и президент договорились продолжить конструктивный обмен мнениями, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте", - отмечается в заявлении. Каких-либо уточнений на этот счет не приводится.

Зеленский, выступая перед участниками саммита Группы двадцати в ноябре прошлого года, заявлял, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них фигурируют обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот план "несуразной инициативой", где "навалено все, что можно".