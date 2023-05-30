СМИ: бывший вице-премьер и глава Минфина Шимшек может вернуться в новый кабинет Эрдогана

По информации TGRT, ему предлагают три варианта должностей: помощник президента по экономическим вопросам, главный советник президента по экономике и министр финансов

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший вице-премьер и глава Минфина Турции Мехмет Шимшек может занять место в новом кабинете министров или администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает во вторник телеканал TGRT.

В понедельник вечером Эрдоган, как сообщается, принял Шимшека, встреча прошла за закрытыми дверями. После нее не было сделано никакого заявления.

Телеканал напоминает, что ранее Эрдоган якобы предложил Шимшеку занять место в правительстве. Бывший министр не дал однозначного ответа, отметив свою занятость другими вопросами, но указав, что в принципе готов оказывать некоторое содействие. Ему предлагают три варианта должностей: помощник президента по экономическим вопросам, главный советник президента по экономике и министр финансов. Официальной информации по этому вопросу пока нет.

Шимшек является сторонником консервативной экономической политики, которая отражает международные тренды и направлена на укрепление нацвалюты и привлечение инвестиций. Считается, что Шимшек в случае участия в руководстве страной будет пытаться исправить кризисные явления в экономике, которые произошли как из-за внешних факторов, так и из-за некоторых ошибок прежних руководителей экономических и финансовых ведомств страны.