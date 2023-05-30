Премьеры Чехии и Литвы обсудили вопросы укрепления обороноспособности

Петр Фиала и Ингрида Шимоните провели встречу в городе Брно

ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Литвы Ингрида Шимоните на состоявшихся во вторник в городе Брно (юго-восток Чехии) переговорах обсудили вопросы, связанные с предстоящим в Вильнюсе саммитом НАТО, включая перспективы расширения сотрудничества оборонной промышленности своих стран. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба чешского правительства.

"Мы говорили о возможности укрепить сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Понимаем необходимость больше инвестировать в оборону. Мы открыты для дискуссии о повышении расходов на оборону [на саммите НАТО] в Вильнюсе, - привела пресс-служба слова Фиалы. - Мы говорили и о стратегических вопросах, о геополитических вопросах, о том, как на европейском уровне помогать Украине. Также рассмотрели ситуацию в Белоруссии, которая вовсе не проста. Мы [Чехия и Литва] совместно можем помогать формировать политику Евросоюза и НАТО. Очень важно, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе. Это важный сигнал и символ того, что НАТО понимает угрозу, которой противостоит. Североатлантический альянс готов укреплять свое восточное крыло и делать все для обеспечения безопасности каждого из своих государств-членов".

Чехия приветствует дискуссию в Североатлантическом альянсе об отношениях с Китаем, отметил Фиала. Республика рассчитывает, что вскоре завершится процесс вступления в блок Швеции.

Шимоните прибыла в Брно с кратким визитом из Словакии. В Братиславе она принимает участие в международной конференции Globsec Bratislava Forum 2023 (Globsec 2023).