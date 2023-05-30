Зеленский встретился с главой крупнейшей компании британского ВПК

Стороны обсудили создание на украинской территории мощностей для производства и ремонта продукции BAE Systems

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с исполнительным директором крупнейшего британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном и обсудил с ним создание на украинской территории мощностей для производства и ремонта продукции этой компании.

"Встреча с представителями британской оборонной компании BAE Systems - исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Гэбби Костиган и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром, - написал Зеленский во вторник в Telegram-канале. - Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems на Украине, а затем и мощностей по ремонту и производству продукции компании".

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в расширении отношений с британским ВПК и хочет стать "большим региональным хабом" для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems.

Объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала специальной военной операции РФ на Украине, достигает £4,6 млрд ($5,8 млрд). По этому показателю Великобритания занимает второе место среди партнеров Украины. Среди военной техники, которую Лондон передал Киеву, 14 танков Challenger 2 и бронебойные танковые боеприпасы с сердечниками из обедненного урана.