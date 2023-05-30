30 мая, 15:12
Военная операция на Украине

"Альтернатива для Германии" выступила против дальнейшей эскалации конфликта на Украине

В партии прокомментировали информацию об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Германская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила решительно против дальнейшего обострения ситуации на Украине. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе АдГ в ответ на просьбу прокомментировать информацию об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье.

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"Точные обстоятельства ударов беспилотников по Москве трудно проверить независимой стороной, но, к счастью, похоже, что никто серьезно не пострадал", - отметили в АдГ. При этом в партии подчеркнули, что "Альтернатива для Германии" решительно выступает против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. "Как партия, приверженная миру, мы стремимся найти мирное решение путем переговоров и как можно скорее положить конец войне", - резюмировали в пресс-службе АдГ.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов самолетного типа, пять из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в столице обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
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