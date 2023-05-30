Верховный суд Болгарии отказал россиянину в убежище в стране

Александр Стоцкий прибыл в Болгарию вскоре после начала СВО и запросил убежище, объяснив это тем, что он участвовал в акциях протеста против российских властей и что на родину ему якобы опасно возвращаться "из-за возможных репрессий и мобилизации"

СОФИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Верховный административный суд Болгарии окончательно отказал 27-летнему россиянину Александру Стоцкому в предоставлении убежища в стране по гуманитарным мотивам, решение было опубликовано во вторник.

Стоцкий прибыл в Болгарию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и запросил убежище, объяснив это тем, что он участвовал в акциях протеста против российских властей и что на родину ему якобы опасно возвращаться "из-за возможных репрессий и мобилизации". Государственное агентство по делам беженцев в просьбе о предоставлении убежища отказало, посчитав, что в России ему ничего не угрожает, так как он не имел проблем с властями, не был задержан или арестован, не подвергался насилию, а в его адрес не было угроз. Это решение он обжаловал в административном, а потом и Высшем административном суде. Во время заседаний суда его сторонники неоднократно организовывали пикеты.

Рассмотрев дело, судьи признали, что его "участие в акциях протеста против российских властей" не было доказано, что позволило им сделать вывод о том, что его опасения о преследовании из-за политических убеждений не обоснованы и "ему не грозит опасность задержания и репрессий в случае возвращения в страну происхождения".

Суд указал, что "нет никаких оснований полагать, что официальные власти Российской Федерации проводят массовые репрессии против граждан, выражающих недовольство" их политикой, и сделал вывод об отсутствии оснований для предоставления россиянину статуса беженца в Болгарии. Решение Верховного административного суда является окончательным.