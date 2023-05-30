США считают, что предложения по ЗАЭС должны соответствовать "целостности" Украины

Российская сторона неоднократно заявляла, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС ставят под угрозу ядерную безопасность

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, что любые предложения по безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) должны соответствовать "территориальной целостности" Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении американской миссии при ООН.

"Постпред приветствовала принципы ядерной безопасности для ЗАЭС. Она подчеркнула необходимость того, чтобы любые предложения по защите и безопасности полностью уважали суверенитет и территориальную целостность Украины", - утверждается в тексте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС ставят под угрозу ядерную безопасность.