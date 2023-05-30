В Афганистане утверждают, что австралийские ВС убили 60 жителей Урузгана в 2010 году

Губернатор провинции Мохаммад Али Джан Ахмад сообщил, что за 20 лет сотни мирных жителей региона были убиты иностранными военными

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жители деревни Какраг афганской провинции Урузган утверждают, что в 2010 году в ходе ночного рейда австралийские военные убили по меньшей мере 60 человек, проживающих в этом населенном пункте. Об этом во вторник сообщил афганский телеканал TOLOnews.

Члены семей погибших заявили телеканалу, что в ходе рейда 5 июля были убиты 29 женщин и девушек, 17 мужчин и юношей, 14 стариков. Также 59 человек были ранены. Родственники погибших призвали Международный уголовный суд (МУС) к объективному расследованию инцидента и выплате компенсации.

Губернатор провинции Мохаммад Али Джан Ахмад сказал TOLO news, что за 20 лет сотни мирных жителей региона были убиты иностранными военными. "Наши люди хотят судебного преследования этих людей, если иностранцы считают себя настоящими защитниками прав человека", - приводит телеканал его слова.

Австралия направила свой воинский контингент в Афганистан в 2001 году, его численность составляла около 1,5 тыс. военнослужащих, он дислоцировался на военной базе в городе Тарин Кот провинции Урузган. В декабре 2013 года база была закрыта, а служившие там солдаты вернулись домой.

В 2016 году инспекторами Минобороны Австралии было начато расследование военных преступлений, совершенных австралийскими бойцами спецназа во время войны в Афганистане. В его ходе были получены данные о 39 убийствах и 2 случаях неоправданно жестокого обращения, что стало поводом для обвинения 25 действующих и бывших военнослужащих ВС страны.

После публикации итогов расследования, получивших название отчет Бреретона, командующий Вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана. Он заявил, что подразделения, упомянутые в расследовании, будут реформированы или расформированы, а награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане в 2007-2015 годах, аннулированы. В рамках разбирательства 13 австралийских военнослужащих получили уведомления об увольнении, а дела еще 19 были переданы в федеральную полицию Австралии для дальнейшего уголовного расследования.