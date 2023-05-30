Москва и Баку провели консультации по вопросам Каспия

В частности, стороны рассмотрели вопросы безопасности в Каспийском регионе

БАКУ, 30 мая. /ТАСС/. Азербайджан и Россия провели во вторник в Москве консультации по вопросам Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую - специальный представитель президента России по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаил Петраков.

"В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Была отмечена важность реализации решений, принятых на шестом саммите Прикаспийских государств 29 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в ходе консультаций был проведен обмен мнениями по методике установления прямых исходных линий на Каспии и находящимся на стадии согласования проектам соглашений по вопросам отраслевого сотрудничества Прикаспийских государств. Также были рассмотрены вопросы безопасности в Каспийском регионе.