Президент Мексики призвал к отказу от поддержки оружием сторон конфликта на Украине

Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что международному сообществу необходимо добиваться заключения мира

МЕХИКО, 30 мая. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо не поддерживать стороны конфликта на Украине оружием, а добиваться заключения мира, считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Не нужно поощрять ее [войну], подпитывая оружием и поддержкой тех и других. Нужно добиваться достижения мира как можно скорее", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

Лопес Обрадор отметил, что Мексика предлагала, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Папа Римский Франциск выступили посредниками в мирных переговорах. "Наш представитель [при ООН] Хуан Рамон де ла Фуэнте передал, что интерес [к предложению] проявлен не был", - добавил мексиканский лидер.

По его мнению, никто не ожидал, что конфликт продлится столько времени. "Мы продолжим сохранять нашу нейтральную позицию и считать самым важным достижение мира", - заключил Лопес Обрадор.