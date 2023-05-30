30 мая, 19:24
Военная операция на Украине

Президент Мексики призвал к отказу от поддержки оружием сторон конфликта на Украине

Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что международному сообществу необходимо добиваться заключения мира

МЕХИКО, 30 мая. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо не поддерживать стороны конфликта на Украине оружием, а добиваться заключения мира, считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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"Не нужно поощрять ее [войну], подпитывая оружием и поддержкой тех и других. Нужно добиваться достижения мира как можно скорее", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

Лопес Обрадор отметил, что Мексика предлагала, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Папа Римский Франциск выступили посредниками в мирных переговорах. "Наш представитель [при ООН] Хуан Рамон де ла Фуэнте передал, что интерес [к предложению] проявлен не был", - добавил мексиканский лидер.

По его мнению, никто не ожидал, что конфликт продлится столько времени. "Мы продолжим сохранять нашу нейтральную позицию и считать самым важным достижение мира", - заключил Лопес Обрадор. 

Теги:
УкраинаМексикаРоссияЛопес Обрадор, Андрес МануэльВоенная операция на Украине
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