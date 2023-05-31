СМИ: Байден признал, что продажа Турции F-16 связана со вступлением Швеции в НАТО

По данным газеты Hurriyet, американский президент отметил, что "считает несправедливым нападки Запада" на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом признал, что Конгресс США ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей F-16 вступление Швеции в НАТО. Как писала во вторник газета Hurriyet, соответствующие подробности недавнего телефонного разговора президентов сообщила журналист анкарского бюро газеты Ханде Фырат.

Разговор состоялся 29 мая после второго тура президентских выборов в Турции, в которых выиграл Эрдоган. Байден, по словам Фырат, сказал, что "хочет продвинуться в вопросе продажи F-16, но Конгресс ставит условием Швецию". То есть одобрение со стороны Турции протокола о вступлении Стокгольма в альянс.

Американский лидер отметил, что "считает несправедливым нападки Запада" на Эрдогана. Эта фраза, по словам Фырат, вызвала удивление среди членов администрации Эрдогана, которые присутствовали при разговоре.

Администрация Байдена заявляла, что не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом заявила 30 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей - F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400. Конгресс США пока не дает одобрения сделки, которая предусматривает поставку Турции данной авиационной техники. О готовности блокировать ее неоднократно сигнализировал сенатор Роберт Менендес.

В марте Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.