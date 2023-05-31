СМИ: запущенный КНДР объект не выходил в космическое пространство

Часть ракеты упала в море около побережья Корейского полуострова, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Запущенная КНДР в среду ракета или какие-либо другие объекты не выходили в космическое пространство. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники.

По их сведениям, ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. Военные Республики Корея в свою очередь сообщали, что ракета КНДР могла взорваться в воздухе.

В понедельник береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Соответствующее уведомление было получено со стороны Пхеньяна. В связи с этим в японском Минобороны заявили, что примут меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на территорию Японии. С этой целью на отдаленных японских островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко были размещены комплексы Patriot PAC-3.

Нынешний ракетный пуск КНДР стал уже 13-м в 2023 году. Пхеньян до этого провел запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год.