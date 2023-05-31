Адвокат сообщил, что состояние находящегося в тюрьме в США Романа Селезнева ухудшается

По словам Игоря Литвака, в ответ на просьбы о предоставлении необходимого медицинского ухода заключенному начинали угрожать

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Состояние россиянина Романа Селезнева, находящегося в американской тюрьме с 2016 года, стремительно ухудшается. Как сообщил газете "Известия" адвокат Селезнева Игорь Литвак, заключенный не получает медицинский уход в необходимом объеме.

"Я много раз поднимал этот вопрос, писал письма, но все это заканчивалось еще хуже - Роману начинали угрожать, - добавил адвокат. - Поэтому мы перестали это делать. Мы писали жалобы, но это тоже оказалось бесполезно".

Литвак подчеркнул, что Селезневу предоставляют наиболее необходимые медикаменты, однако состояние заключенного требует специфического медицинского ухода.

По словам адвоката, Селезнев надеется, что его включат в список на обмен заключенными между РФ и США.

Дело Селезнева

Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту Мале, столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В сентябре 2017 года прокуратура штата Джорджия, также предъявившая Селезневу отдельные обвинения, сообщила, что он признал вину во вступлении в 2008 году в сговор для организации кибератаки на компанию Worldpay, поставщика онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей для банков. Кроме того, в штате Невада россиянина обвиняли в том, что он с 2009 года занимался противоправной деятельностью в составе международной криминальной интернет-группировки Carder, похищавшей личную информацию клиентов финансовых учреждений.

В декабре 2017 года Министерство юстиции США сообщило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Он будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним заключением. Эти сроки не суммируются.