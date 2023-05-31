Японский эксперт считает правдоподобными объяснения КНДР по поводу запуска спутника

Адмирал в отставке Ёдзи Кода отметил, что не исключено, что возникло нештатное взаимодействие горючего и окислителя

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Японский военный эксперт, адмирал в отставке Ёдзи Кода считает в целом правдоподобными объяснения КНДР по поводу причин неудачного запуска ракеты-носителя, которая в среду, как объявили в Пхеньяне, не смогла вывести на орбиту первый в стране разведывательный спутник.

"В ракете, как представляется, использовалось жидкое топливо, - сказал эксперт в интервью телеканалу NHK. - Не исключено, что возникло нештатное взаимодействие двух его компонентов - собственно горючего и окислителя. В результате крупного сбоя не удалось запустить в действие вторую ступень, которая не смогла достичь космического пространства и упала в море. Примерно так объясняет случившееся Северная Корея, и это вполне возможно, хотя полностью достоверность утверждений Пхеньяна неизвестна".

"Это серьезная неудача, - считает японский адмирал в отставке, - на карту поставлен престиж руководства Северной Кореи". Эксперт считает крайне вероятным, что в КНДР будет предпринята вторая попытка запуска разведывательного спутника. "Однако его подготовка явно потребует времени", - отметил эксперт.

Как сообщило 31 мая государственное радио "Голос Кореи", в агентстве КНДР по освоению космоса полагают, что причиной аварии стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива. Ракета-носитель, говорится в этом сообщении, потеряла тягу из-за проблем в работе двигателя второй ступени после отделения первой ступени. В связи с этим планируется провести расследование, чтобы выявить недостатки конструкции и выработать меры для их устранения. Повторный запуск может быть произведен в кратчайшие сроки после проведения "частичных испытаний", говорится в сообщении.

Правительственные источники в Сеуле, сообщил 31 мая японский телеканал ТBS, допускают, что вторая попытка запуска может быть даже предпринята до 11 июня. КНДР ранее сообщила, что намерена отправить на орбиту свой первый разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Нынешний ракетный запуск стал уже 13-м в этом году в КНДР. Все предыдущие были осуществлены штатно.