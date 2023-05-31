В Сербии заявили, что не будут бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии

ВС Сербии не могут игнорировать насилие, сказал министр обороны страны Милош Вучевич

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан. Об этом в среду заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала RTS.

"Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад. Эти обстоятельства действительно были бы не только "красной тревогой", но и тем моментом, когда Сербия не может просто разговаривать и сидеть сложа руки", - сказал глава оборонного ведомства.

Власти непризнанного Косова стремятся оккупировать север Косова и Метохии, заявил Вучевич. "Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины, и прежде всего давайте это назовем своим именем <...> оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины", - сказал министр.

Он напомнил, что президент Сербии Александар Вучич многократно предупреждал международное сообщество и сербское общество, что односторонние действия Приштины могут привести к самому худшему сценарию развития событий и, "к сожалению, это случилось". Вучевич подчеркнул, что путь премьера непризнанного Косова Альбина Курти "приводит к эскалации, конфликтам, ранениям, стрельбе и всему тому, что мы видели".

При этом Белград верит в политический диалог и политическое решение кризиса в Косове и Метохии.

"Сербия верит в политический диалог и политическое решение [сложившегося кризиса]. Поэтому вчера были встречи с послами стран "Квинты" (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) и послами России [Александром Боцан-Харченко] и КНР [Чень Бо], поэтому президент провел множество телефонных переговоров со всеми, кто включен в этот процесс диалога, потому что всегда лучше искать политический путь решения, чем идти к [военному] конфликту", - заявил Вучевич.

Обострение ситуации

Начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович осмотрел во вторник подразделения армии Сербии, размещенные на административной линии Автономного сербского края Косово и Метохия. Генерал проверил, как проводится развертывание частей армии Сербии, и убедился, что военнослужащие сербских вооруженных сил готовы, мотивированы и полностью обучены для быстрого и решительного выполнения всех задач, которые ставятся перед ними.

Ранее ВС Сербии были приведены в повышенную готовность с связи с обострением на севере Косова и Метохии.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.