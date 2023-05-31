К протестующим на севере Косова и Метохии присоединились медицинские работники

Директор Клинического центра Косовска-Митровицы Златан Элек отметил, что пока протест протекает мирно

БЕЛГРАД, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Медицинские работники Косовска-Митровицы присоединились к протестам на севере Косова и Метохии. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС директор Клинического центра Косовска-Митровицы Златан Элек.

"Я сегодня на митинге. <...> На протесты вышли обычные граждане и медицинские работники, все абсолютно мирно", - сообщил Элек. На вопрос о том, как относятся к протестующим силы НАТО для Косова (СДК), директор центра ответил, что пока протест протекает мирно, поэтому все тихо.

Портал Kosovo Online сообщил, что граждане в одном из четырех муниципалитетов на севере Косова и Метохии, в Лепосавиче, надели на сегодняшние протесты желтые повязки со звездой Давида, которая символизирует страдания еврейского народа во время Второй мировой войны, чтобы показать, что они живут, как в гетто. Люди с повязками сидели вдоль колючей проволоки, которую накануне растянули представители СДК вокруг оккупированного приштинской полицией административного здания.

Протесты продолжаются и в других сербских муниципалитетах на севере края - в Звечане и Зубин-Потоке и носят мирный характер. К требованиям протестующих вывести из административных зданий на севере Косова и Метохии приштинскую полицию и ложных градоначальников добавилось требование отпустить задержанных во время столкновений с силами СДК в понедельник сербов.

В Звечане граждане растянули 250-метровый сербский флаг, скандируя "Косово - это Сербия" и "Косово - сердце Сербии". По данным СМИ, на протест перед оккупированным приштинской полицией зданием администрации сегодня пришли около 2 тыс. человек.

Ситуация в Косове и Метохии

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.