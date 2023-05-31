Guardian: Минфин Британии расследует связи владельца клуба "Эвертон" с Усмановым

Газета ранее утверждала, что Алишер Усманов был вовлечен в управление футбольным клубом и даже присутствовал на собеседованиях с кандидатами на пост главного тренера ливерпульской команды

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), которое входит в структуру Минфина Соединенного Королевства, проводит проверку в отношении владельца английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири. Об этом в среду сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Источники газеты сообщают, что Мошири стал "объектом оперативного интереса" со стороны OFSI из-за своих связей с Алишером Усмановым, против которого в 2022 году ввели санкции власти Великобритании, Евросоюза и США. Как напомнила The Guardian, несмотря на то, что рестрикции в отношении Усманова были объявлены только после обострения конфликта на Украине, въезд в королевство был запрещен ему еще в сентябре 2021 года. МВД Великобритании объясняло это решение тем, что пребывание Усманова в стране "не считается способствующим общественному благу".

В октябре 2022 года издание писало, что аудиторская компания BDO отказалась работать с "Эвертоном" из-за непрозрачной схемы владения клубом. Согласно изданию, выраженные BDO опасения послужили причиной для начала проверки OFSI. Ранее The Guardian утверждала, что Усманов был вовлечен в управление "Эвертоном" и даже присутствовал на собеседованиях с кандидатами на пост главного тренера ливерпульской команды.

В то же время Мошири и представители Усманова неоднократно опровергали утверждения о том, что российский бизнесмен владеет долей в клубе, который за свою 145-летнюю историю девять раз выигрывал чемпионат Англии. По информации издания, в прошлом году один из банков в Великобритании, обслуживающий Мошири, закрыл счет британо-иранского бизнесмена, предположительно, из-за его связей с Усмановым.

Мошири впервые инвестировал в "Эвертон" в 2016 году, а через два года приобрел контрольный пакет акций, используя выручку, полученную от продажи миноритарного пакета в футбольном клубе "Арсенал" своему давнему деловому партнеру Усманову. В 2017 году был заключен спонсорский контракт между "Эвертоном" и холдингом USM, основателем которого является Усманов. 2 марта 2022 года из-за ситуации вокруг Украины клуб приостановил действие контрактов с USM и мобильными операторами "Мегафон" (входит в состав холдинга) и Yota (дочерняя компания "Мегафона").